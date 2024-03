Elogiado por Abel, Jhon Jhon perde espaço no Palmeiras após ganhar sequência

O camisa 40 do Verdão vinha sendo utilizado, principalmente, como um substituto de Raphael Veiga. Nas duas partidas em que foi titular, Abel rasgou elogios ao jogador de 21 anos. Na coletiva pós-jogo contra o São Bernardo, o treinador falou, inclusive, que o atleta formado na base do Verdão tinha potencial para ser um dos melhores do mundo. Depois disso, porém, Jhon Jhon veio perdendo espaço.

Jhon Jhon estreou pelo time profissional do Palmeiras em 2021. Na última temporada, viveu o ano com mais oportunidades na equipe, com 32 jogos disputados. Pelo clube, ele tem dois Brasileiros (2022 e 2023), um Paulista (2023) e uma Supercopa (2023).

Nos duelos contra Mirassol e São Paulo, pela 10ª e 11ª rodadas, Jhon Jhon sequer foi relacionado, enquanto contra Portuguesa e Botafogo-SP, permanece no banco de reservas até o apito final. Sem um concorrente para Raphael Veiga, Abel indicou que utilizaria o jogador nessa função caso não houvesse uma contratação para a posição.

Jhon Jhon busca recuperar seu espaço no Palmeiras no mata-mata do Campeonato Paulista. No sábado (16), o Verdão enfrenta a Ponte Preta, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri.

