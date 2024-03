DM do Corinthians: Coronado e Palacios avançam em recuperação, enquanto Fausto faz trabalhos internos

O Corinthians atualizou nessa terça-feira a situação de alguns dos jogadores que estão no departamento médico do clube. O meia Igor Coronado e o lateral esquerdo Diego Palacios avançam em suas recuperações, enquanto Fausto realiza apenas trabalhos internos.

Coronado sofreu uma lesão na coxa direita durante a vitória do Corinthians por 3 a 2 contra o Santo André. O jogador foi ao gramado do CT Dr. Joaquim Grava para realizar trabalhos específicos na manhã desta terça. O meia não vai ficar à disposição do técnico António Oliveira para o jogo diante do São Bernardo, nesta quinta, mas espera estar apto para defender o Timão na estreia da Copa Sul-Americana, no começo de abril.

Já Diego Palacios, que passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, realizou parte do treino com o grupo no gramado. O atleta se encontra em transição, ou seja, no último estágio antes de trabalhar integralmente com o restante do elenco e ficar disponível para a comissão técnica.