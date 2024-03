Diretor do São Paulo pede desculpas a Abel e ao Palmeiras: "Frase inadequada"

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, pediu desculpas ao técnico Abel Ferreira e ao Palmeiras após xingar o português depois do empate por 1 a 1 no Choque-Rei que aconteceu no Estádio do Morumbis, no dia 3 de março. O vídeo do pronunciamento do cartola circula nas redes sociais.

"Vou fazer um pronunciamento. Na verdade, muito mais do que isso: um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. Ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento, buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro. Mas, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas. Continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma, que foi inadequada. Não repetirei, a defesa do São Paulo, sim", disse.

Depois do jogo, Belmonte chamou Abel de "português de m..." em uma confusão, no túnel de acesso ao vestiário, que contou com participação de jogadores do São Paulo e que precisou da intervenção do policiamento local. Posteriormente, os envolvidos foram denunciados pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo).