Corinthians anuncia 'pacotão' de reforços para equipe sub-20

A diretoria do Corinthians vem se movimentando nas últimas semanas para reforçar a equipe sub-20. A equipe venceu a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas "perdeu" alguns atletas para o time de cima, como Léo Mana, João Pedro Tchoca, Ryan, Breno Bidon, Kayke, Higor e Arthur Sousa.

O Corinthians acertou a contratação de nove jogadores para a temporada de 2024 da categoria. Danilo e companhia se preparam para o começo do Campeonato Brasileiro sub-20, programado para ter seu pontapé inicial no começo de abril.

Dos nove reforços, quatro são zagueiros, dois atuam no meio-campo e três jogam no ataque. Além da chegada de novos atletas, a comissão técnica conta com jovens que subiram do sub-17, como William (zagueiro), Rafael Venâncio (zagueiro), Pellegrin (lateral direito), Kaio Henrique (lateral esquerdo), Luiz Gustavo Bahia (volante), André Luiz (volante), Guilherme Henrique (atacante), Juninho (atacante) e Beto (atacante).