Corinthians prioriza jogadores do elenco, mas espera quitar dívidas com atletas que deixaram o clube

O Corinthians, neste momento, prioriza resolver pendências de direitos de imagem com jogadores que estão no elenco atual. Mesmo assim, a diretoria aguarda adiantamentos de valores para conversar e quitar dívidas com atletas que deixaram o clube e também aguardam receber o que estava previsto em contrato.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o dinheiro da venda de Gabriel Moscardo foi utilizado para iniciar o processo de quitação da dívida com quem está no clube. Para solucionar os problemas que envolvem quem não está mais, o Timão aguarda receber o dinheiro das vedas de Murillo ao Nottingham Forest e de Felipe Augusto ao Cercle Brugge.

O Corinthians vendeu o zagueiro ao clube inglês por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões) fixos, enquanto o centroavante foi negociado por 3 milhões de euros (R$ 16 milhões).