Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo têm gestões premiadas pela FPF e ganham R$ 80 mil

Todos os times que receberam o prêmio, independente da categoria, levam uma quantia para a casa. No caso dos que foram premiados com o ouro, o valor é de R$ 80 mil.

Já com o prêmio de prata, ficaram: Botafogo-SP, Capivariano, Desportivo Brasil, Novorizontino, Ituano, Marília, São Carlense, Osasco Audax e Ponte Preta. O troféu de bronze, por sua vez, foi entregue a Ferroviária, Guarani, Juventus, Lemense, Paulista, Primavera e Velo Clube.

A FPF também realizou um sorteio e presenteou algumas dessas equipes com cursos da Federação. Primavera, Ponte Preta, Juventus, Guarani, Botafogo-SP, Audax, Santos, São Bento e Água Santa foram os sorteados.

Clubes de São Paulo recebem prêmio da FPF por "excelência" na gestão

Antes mesmo da premiação iniciar, o presidente e o vice-presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos e Mauro Silva, respectivamente, introduziram o tema e chamaram ao palco Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. Ele, que já palestrou em outros eventos, fez uma apresentação e compartilhou suas experiências à frente do Leão do Pici.

Mais tarde, o dirigente atendeu a imprensa e falou sobre as recentes afirmações de John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, que alega ter provas de uma suposta manipulação no futebol brasileiro. Além disso, Marcelo voltou a se manifestar sobre o ataque ao ônibus do Fortaleza e cobrou punição aos envolvidos.