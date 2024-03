Convocados por Dorival erram pênaltis, Arsenal elimina o Porto e volta às quartas da Champions

Nesta terça-feira, no Emirates Stadium, o Arsenal venceu o Porto, nos pênaltis, por 4 a 2, após encerrar o tempo normal e prorrogação em 1 a 0. Assim, os ingleses voltam às quartas de final da Liga dos Campeões depois de 14 anos. Nas penalidades, Wendell e Galeno, convocados para a Seleção Brasileira por Dorival, erraram suas cobranças.

O Arsenal tem volta aos gramados confirmada apenas no dia 31 deste mês, contra o Manchester City, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 12h30 (de Brasília), no Etihad Staduim. A equipe jogaria neste sábado, diante o Chelsea, mas o duelo foi adiado e ainda sem data definida. Já o Porto, neste sábado, às 17h30, enfrenta o Vizela, no Estádio do Dragão, pela 26ª rodada do Campeonato Português.

O Arsenal espera por seu adversário nas quartas de final, que será definido por meio de sorteio, nesta sexta-feira.