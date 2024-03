Contra a Inter de Limeira, Santos teve o maior número de remanescentes de 2023 entre os titulares

O torcedor do Santos deixou a Vila Belmiro no último sábado alegre com a vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira. Ao ver a escalação do clube antes da bola rolar, contudo, alguns sentiram um calafrio. Isso porque mais da metade do time era de remanescentes da última temporada.

Ao todo, seis titulares eram atletas que estavam no elenco em 2023, ano que marcou a queda do Peixe para a Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo, Joaquim, Felipe Jonatan, Tomás Rincón, Nonato e Furch são os jogadores em questão.