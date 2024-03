Confira os seis times já classificados às quartas de final da Champions League

Ainda sem título europeu em sua galeria de troféus, o PSG também já carimbou seu passaporte nas quartas de final. Liderados pelo astro francês Mbappé, a equipe voltou a vencer a Real Sociedad, desta vez, na Espanha. O placar agregado foi de 4 a 1 (2 a 0 e 2 a 1), com o camisa 7 marcando três dos quatro gols do Paris Saint-Germain nesta fase.

Na última quarta-feira (6), o atual campeão Manchester City repetiu o placar da ida e bateu, novamente, o Copenhagen por 3 a 1. Em casa, os ingleses fizeram um jogo seguro e Haaland anotou seu sexto gol nesta edição de Liga dos Campeões. O norueguês fica empatado com Kane e Mbappé na artilharia do torneio.

O Real Madrid, por sua vez, sofreu até o fim para assegurar sua classificação. Depois de vencerem, por 1 a 0, o RB Leipzig, na Alemanha, os espanhóis encontraram muita dificuldade no Santiago Bernabéu e cederam empate. O brasileiro Vini Jr. marcou para os mandantes, com assistência de Jude Bellingham. O Leipzig pressionou por toda a segunda etapa, todavia conseguiram apenas um empate com gol de Willi Orban e se despediram da competição.

Nesta terça-feira, o Barcelona furou o bloqueio do Napoli e triunfou por 3 a 1. Com um empate em 1 a 1 na Itália, os catalães venceram, no Estádio Olímpic Lluís Companys, com gols de Fermín López, João Cancelo e Lewandovski. O único gol do atual campeão italiano veio dos pés de Amir Rrahmani.

O Arsenal voltou às quartas de final da Liga dos Campeões após ficar 14 anos longe desta fase. Buscando seu primeiro título da principal competição europeia, os ingleses empataram com o Porto no agregado pelo placar de 1 a 1, com gol de Trossard, em casa. Assim, nos pênaltis, a estrela de David Raya brilhou e goleiro defendeu as cobranças de Galeno e Wendell, ambos convocados por Dorival para a Seleção Brasileira.

Veja os classificados para as quartas de final da Champions League