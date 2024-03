Com queda do Napoli na Liga dos Campeões, Juventus garante vaga no Mundial de Clubes 2025; veja participantes

Nesta terça-feira, a Juventus garantiu uma vaga para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. O clube italiano garantiu sua participação no torneio após a eliminação do Napoli para o Barcelona, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com isso, o Napoli não conseguirá igualar a pontuação da Juventus no ranking e, com a Inter de Milão já classificada, ambas as vagas abertas a equipas italianas já foram preenchidas. O time de Francesco Calzona foi derrotado por 3 a 1 pelo Barcelona no jogo de volta após empate por 1 a 1 na ida.

Bayern Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto e Benfica são outras equipes que garantiram as vagas no Mundial através do ranking da UEFA, que leva em conta os desempenhos das equipes na Liga dos Campeões nas últimas quatro temporadas, incluindo a atual.