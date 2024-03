Com Borré, Internacional divulga lista de relacionados para duelo pela Copa do Brasil

O Internacional divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para a partida contra o Nova Iguaçu, que acontece nesta quarta-feira, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. A principal novidade é a presença do atacante colombiano Rafael Borré, recém-contratado, convocado pela primeira vez para um jogo da equipe.

O técnico Eduardo Coudet relacionou 23 jogadores para o confronto. Assim como Borré, o volante Fernando também foi relacionado pela primeira vez. Ambos os atletas já haviam treinado com o grupo, mas ainda não atuaram com a camisa do Internacional.

O volante Thiago Maia, já registrado pelo Internacional no BID, não foi relacionado pelo técnico Eduardo Coudet para o confronto. O lateral Bernabei, outro novo reforço da equipe, ainda não foi regularizado e por isso não pode estrear pelo Colorado.