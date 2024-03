Após vitória contra o Ituano, São Paulo melhora retrospecto em jogos fora de casa

VAMOS, SÃO PAULO!!! ?? pic.twitter.com/v7KprrETDl

Os números do São Paulo em partidas fora do MorumBIS animam o torcedor, que acompanhou em 2023 uma equipe com poucas vitórias como visitante. O único triunfo da equipe no Campeonato Brasileiro da temporada passada ocorreu na penúltima rodada, em jogo diante do Bahia, em Salvador.

Com a terceira melhor campanha na classificação geral do Campeonato Paulista, o São Paulo terá que manter o bom desempenho fora de casa para ser campeão. Caso o favoritismo dos duelos se confirme, o Tricolor pode jogar uma eventual semifinal longe do MorumBIS.

Antes disso, o São Paulo foca no duelo com o Novorizontino, no MorumBIS, válido pelas quartas de final da competição. A bola rola no próximo domingo, às 18h (de Brasília).