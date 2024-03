Após trocar o Flamengo pelo Inter, Thiago Maia diz que fez de tudo para dar certo

Já estou me sentindo em ????! ??

O jogador foi emprestado pelo Flamengo até o fim de 2024. O vínculo possui opção de compra, e Thiago já mostrou o desejo de permanecer em Porto Alegre por mais tempo.

"Sempre me via como o mais novo do time e hoje, pela bagagem, pelos times que passei e pelos títulos que tenho, não sou mais. Sei que isso ficou no passado e hoje vivo o futuro, então espero poder ajudar o Inter, ficar aqui muitos anos e poder beliscar dois ou três títulos neste ano", contou.