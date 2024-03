Após empate no tempo normal, Bahia vence Caxias nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no estádio Centenário, o Bahia eliminou o Caxias com vitória nos pênaltis, por 6 a 5, após empate em 2 a 2 no tempo normal, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Cauly e Thaciano marcaram os gols do Tricolor, enquanto Caio Alexandre (contra) e Robinho balançaram as redes para os donos da casa.

O Bahia chegou à terceira fase da Copa do Brasil pela quarta vez consecutiva. O time de Rogério Ceni busca superar a campanha de 2023, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final pelo Grêmio, nos pênaltis.

Com a eliminação, o Caxias dá adeus à sua participação na Copa do Brasil. O time sulista passou pela Portuguesa Santista na primeira fase do torneio.