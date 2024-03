Após condenação do Sport no STJD, Marcelo Paz cobra punição aos responsáveis por ataque ao ônibus do Fortaleza

"É difícil metrificar isso, se foi muito ou pouco. Mais do que isso, o principal é que as pessoas que jogaram (as pedras e bombas) não foram punidas. Não há nenhuma imagem. Eu quero entender por que até agora ninguém foi chamado para depor, as autoridades de Pernambuco, quero entender por que esse silêncio tão grande. É constrangedor todo o silêncio, não é bom para o futebol, para o Estado. Se o STJD entendeu que essa era a punição adequada, beleza, mais grave é que ainda não tenham identificado quem atirou as bombas e pedras no nosso ônibus", disse o dirigente.

Um grupo de torcedores do Sport atacou o ônibus do Fortaleza com bombas e pedras após o empate entre as equipes na Arena Pernambuco, no dia 22 de fevereiro deste ano.

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos depois do ataque. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar teve uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Os demais, Dudu, Titi, Brítez e Lucas Sasha, foram atingidos por estilhaços de vidro e tiveram que conter o sangramento.