Al Hilal vence Al Ittihad com gol de Malcom pela Champions da Ásia e bate recorde de vitórias consecutivas

Nesta terça-feira, no King Abdullah Sports City, o Al Hilal venceu o Al Ittihad por 2 a 0, em confronto válido pelas quartas de final da Champions League da Ásia. A equipe, assim, avança às semifinais após placar agregado de 4 a 0. Com a vitória, o time de Neymar ultrapassa as 27 vitórias consecutivas da equipe galesa The New Saints e assume o recorde mundial, chegando ao seu 28º triunfo seguido.

?The longest winning streak in football history is now in #AlHilal's name ... Asia's Leader records continue ? pic.twitter.com/WSic05SM4W