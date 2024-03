Zé Ivaldo admite erro e pede desculpas para torcida do Cruzeiro por expulsão

No último domingo, o Cruzeiro empatou sem gols com o Tombense, no Ipatingão, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O resultado foi visto como positivo já que o time chegou a jogar com dois a menos.

Aos 34 minutos da primeira etapa, Zé Ivaldo recebeu o vermelho por entrada forte, ao passo que Marlon, aos 41? do segundo tempo, foi embora mais cedo por reclamação. Por meio de comunicado no Instagram, o zagueiro admitiu o erro e pediu desculpas para torcida da Raposa.

"Fala, Nação Azul! Estou aqui pra me desculpar pela expulsão no jogo de ontem. Errei, prejudiquei nosso time, mas fiquei feliz com a entrega de todos os meus companheiros e vamos juntos buscar a vaga na final do estadual", começou.