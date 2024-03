Treinador do Benfica elogia Marcos Leonardo após estreia de titular com gol

? O cabeceamento de Marcos Leonardo para o 2-1! ?#SLBGDEP ? #LigaPortugal | #EASPORTSFC pic.twitter.com/JCtpanvQx0

? SL Benfica (@SLBenfica) March 10, 2024

Em 12 jogos com a camisa do Benfica, sendo apenas um entre os 11 inicias, Marcos Leonardo já marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência.

Para contar com o jogador de 20 anos, o clube de Lisboa precisou desembolsar 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,7 milhões na época) ao Santos, pela totalidade dos direitos econômicos do atleta. O Alvinegro Praiano terá direito a receber 10% do valor do lucro de uma futura venda.

O próximo compromisso de Marcos Leonardo com o Benfica será na quinta-feira, às 14h45 (de Brasília), contra o Rangers, da Escócia, pela volta das oitavas de final da Liga Europa. O duelo de ida, no Estádio da Luz, terminou empatado em 2 a 2.