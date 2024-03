Tite comenta chegada do zagueiro Léo Ortiz ao Flamengo

Na semana passada, o Flamengo confirmou a contratação de Léo Ortiz. A chegada do zagueiro vai acirrar a disputa por uma vaga no setor, e o técnico Tite falou sobre o atleta, que veio do Red Bull Bragantino após uma longa negociação.

"O Flamengo projeta uma equipe a médio e longo prazo, independente do técnico. Temos dois atletas que estão jogando muito e são selecionáveis. Tem o David [Luiz], que é um extraordinário jogador. Tem o Bahia surgindo e procurando espaço. Saiu o Pablo e o Rodrigo Caio. Tem que ter na estrutura um jogador desse nível para reposição. O Léo Ortiz se encaixa nisso. Tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa", disse.