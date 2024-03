Técnico do Manchester City, Guardiola comenta reação de Kevin De Bruyne após substituição contra Liverpool

O Manchester City empatou com o Liverpool em 1 a 1 neste domingo, em Anfield, pelo Campeonato Inglês. Um dos fatos que chamou a atenção na partida foi a reação de Kevin De Bruyne após ser substituído aos 25 minutos do segundo tempo. O belga se mostrou bastante indignado com a troca e o técnico Pep Guardiola comentou a atitude do meio-campista.

"Estou feliz em ver isso! Gosto que ele esteja chateado, isso é bom. Ele terá a chance de provar no próximo jogo o quanto eu estava errado", afirmou em entrevista pós-jogo para a Sky Sports. "Precisamos de um jogador que mantivesse a bola. Não se tratava de pressionar. Kovacic é ótimo nisso. Ficamos felizes com Kevin. Não é um problema, estamos bem", concluiu.

Na saída de campo, De Bruyne debateu com Guardiola e após alguns minutos o treinador espanhol foi flagrado explicando a alteração para o meia. O camisa 17 fez um grande jogo e deu a assistência do gol do Manchester City, marcado por Stones. Apesar disso, Pep quis manter a posse da bola no meio-campo e colocou o croata Kovacic na partida.