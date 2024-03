Sérgio Conceição, técnico do Porto, classifica duelo contra o Arsenal como "muitíssimo difícil"

Nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), o Porto visita o Arsenal pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Emirates Stadium. A equipe de Sérgio Conceição defende um resultado positivo de 1 a 0, conquistado no Estádio do Dragão, com gol do brasileiro Galeno. O treinador português ponderou sobre o duelo decisivo e projetou um Porto sem medo, mas respeitando o adversário.

"Sabemos que é uma tarefa muitíssimo difícil. Estamos a falar da segunda equipe com maior valor de mercado na Liga dos Campeões, e nós somos a equipe com menos valor. Temos que olhar para aquilo que é a nossa equipe, olhando para a muitíssima qualidade do Arsenal, que percebe todos os momentos do jogo, e faz uma pressão constante. Olhamos para isso com respeito, não com qualquer tipo de medo. Estamos aqui sem medo para disputar e vencer o jogo", pontuou o treinador.