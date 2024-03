Sem Thiago Santos, Diniz terá que mudar escalação para Fla-Flu

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira, a preparação para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. A partida do próximo sábado, no Maracanã, vai definir o primeiro finalista do torneio. Os Tricolores precisam vencer por três ou mais gols de diferença para avançar à decisão.

Para tentar reverter a boa vantagem do Flamengo, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, o técnico Fernando Diniz terá que mudar a escalação da equipe utilizada no último fim de semana. Isso porque Thiago Santos foi expulso e desfalcará o time das Laranjeiras. A boa notícia é o retorno do volante André.