Rony ultrapassa Paulo Nunes em artilharia histórica do Palmeiras

O atacante Rony teve uma noite para guardar na memória no último sábado (9). Após uma sequência de seis jogos sem marcar, o jogador balançou as redes para fazer o gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, na Arena Barueri, pela 12ª e última rodada do Estadual.

Com o tento marcado no sábado, o camisa 10 chegou aos 63 gols com a camisa do Verdão e ultrapassou Paulo Nunes no ranking de maiores artilheiros da história do clube. O ídolo alviverde foi às redes 62 vezes nas duas temporadas em que atuou na equipe paulista.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e disputou 225 jogos. Do outro lado, o "Diabo Loiro" jogou pelo Verdão entre 1998 e 1999 e atuou em 133 partidas, conquistando uma Copa do Brasil (1998), uma Copa Mercosul (1998) e uma Libertadores (1999).