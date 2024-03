Roma já analisa estender contrato do técnico De Rossi

?? De Rossi: "Non perdere una partita del genere è fondamentale, non solo per la classifica, anche per l'entusiasmo"#FiorentinaRoma #ASRoma pic.twitter.com/0HCm1ojqKB

? AS Roma (@OfficialASRoma) March 10, 2024

Dos 24 pontos possíveis no Campeonato Italiano, a Roma de De Rossi conquistou 19. Saiu na nona posição para a quinta, mantendo-se na briga por vaga na Liga dos Campeões. Recuperou jogadores como El Sharaawy, Pellegrini e Dybala. Inclusive o argentino, que soma oito gols e uma assistência nesse período, foi eleito o melhor jogador da Serie A no mês de fevereiro.

Agora, a Roma visita o Brighton na Inglaterra com uma mão e meia na vaga para as quartas de final da Liga Europa.