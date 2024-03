Rojas cobra R$ 40 milhões do Corinthians na Fifa; entenda imbróglio

O meia Matías Rojas foi à Fifa para cobrar R$ 40 milhões do Corinthians, valores que o jogador teria a receber até o final de seu contrato no Parque São Jorge. As partes, até o momento, não chegaram a um acordo amigável de rescisão.

O Corinthians deve a Rojas cerca de R$ 8 milhões, valores ligados a direitos de imagem atrasados. A gestão de Duilio Monteiro Alves fechou o ano devendo R$ 5 milhões ao atleta, o que já gerou insatisfação no atleta.

A diretoria anterior pretendia pagar esse valor em dezembro, com o dinheiro do acordo com a Brax, empresa do ramo publicitário e que gerencia as placas que exibem marcas nas margens do campo da Neo Química Arena. Porém, o presidente Augusto Melo pediu para a quantia do trato ser postergada para 2024 e não houve resolução.