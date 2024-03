CBF dá aval para Corinthians utilizar Cacá contra o São Bernardo na Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deu aval para o Corinthians utilizar o zagueiro Cacá contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira (14), às 20h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio.

O regulamento da entidade máxima do futebol brasileiro diz que "A contratação de novo atleta pelo Clube, seja como profissional ou não profissional, habilita a sua atuação pelo Clube na COPA DO BRASIL a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no BID pela DRT, desde que antes do início de cada fase da competição (ou seja, caso já disputada uma partida da fase, somente terá condições de jogo para fase seguinte se o Clube obtiver classificação), e cumpridos os demais requisitos do RGC e deste REC, ncluindo a sua inscrição na competição pelo Clube dentro do prazo definido no artigo 5º.

Inicialmente, o Corinthians entendeu que "o início de cada fase da competição" diz respeito aqualquer partida desse estágio. Como o primeiro jogo da segunda fase ocorreu no dia 6 de março, entre Real Brasília e Atlético-GO, a utilização de Cacá contra o São Bernardo foi descartada inicialmente, pois seu registro no BID aconteceu no dia 7.