Palmeiras retoma treinos na terça-feira visando jogo com a Ponte Preta pelas quartas do Paulistão

Com 28 pontos, o Palmeiras ficou na liderança do Grupo B e também na primeira colocação geral, garantindo a melhor colocação geral pela quinta vez em oito edições. Com 2o gols marcados, teve, nessa fase, um dos melhores ataques, ao lado do São Paulo, com o mesmo número de bolas na rede. Além disso, com nove gols sofridos, foi também umas das defesas menos vazadas, assim como São Bernardo e Red Bull Bragantino

A reapresentação do elenco palmeirense está marcada para às 16 horas (de Brasília), na Academia de Futebol. Pelas quartas de final do Paulistão, o Verdão enfrenta a Ponte Preta, no sábado, às 18 horas, na Arena Barueri.