Palmeiras inicia venda de ingressos para jogo contra o Flamengo pela estreia do Brasileirão feminino

SEXTOU em #FamíliaPalmeiras ?

No dia 15, teremos o primeiro desafio do ano no Brasileirão, contra o Flamengo, no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí. O apoio de vocês é essencial para as Palestrinas! Garanta o seu ingresso! ? ? https://t.co/M4wvH7KnFK #AvantiPalestrinas pic.twitter.com/LIrEw3cHun

? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 11, 2024

Enquanto para os flamenguistas, as vendas acontecem a partir das 19h30, no Portão 1, localizado na Avenida Jurandir de Souza Lima.

Para essa temporada, o Palmeiras trouxe 13 novos reforços. São elas: Brena Carolina, Diany Martins, Eskerdinha, Fe Palermo, Gaby Santos, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Isadora Amaral, Lorrane, Pati Maldaner, Stefanie, Taina Maranhão e Victoria Liss. Além disso, a equipe terá a estreia da técnica Camilla Orlando.

Em 2023, as Palestrinas terminaram a primeira fase em segundo lugar, com 35 pontos. Contudo, foram eliminadas nas quartas de final do Brasileirão feminino, quando perderam para o São Paulo.