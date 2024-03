Palmeiras fecha 1ª fase do Paulista com defesa instável e Flaco inspirado no ataque

O Palmeiras termina a fase inicial do Estadual com o melhor ataque junto do São Paulo - ambos os clubes fizeram 20 gols. Flaco López foi o autor de sete dos 20 tentos do time verde e branco e, inclusive, é o líder de participações em gols da equipe.

O argentino, inclusive, está a um gol de igualar sua melhor temporada vestindo verde e branco. Em seu melhor ano no clube, marcou oito gols em 40 jogos. Apenas neste 2024, já fez sete e vai em busca de superar sua própria marca para, quem sabe, terminar 2024 como artilheiro do time.

Outro que faz ótimo início de ano é Raphael Veiga. Importantíssimo no setor ofensivo palmeirense, Veiga é o vice-artilheiro da equipe de Abel Ferreira, com seis gols, e lidera o time em passes decisivos por jogo, com 2,4 de média, segundo o Sofascore.

No meio-campo, uma peça recém-chegada foi o destaque: Aníbal Moreno. Contratado nesta temporada junto ao Racing, o argentino se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro e é o único jogador do clube a disputar todas as partidas. Além disso, é o atleta do clube com mais desarmes por jogo e se consolidou como dupla de Zé Rafael, superando Richard Ríos.

Utilização da base

Por fim, outro ponto importante a ser destacado no Palmeiras nesta primeira fase do Paulistão é a utilização da base. Jogadores como Naves, Luis Guilherme, Fabinho, Vanderlan e Garcia ganharam chances, sendo que o zagueiro foi quem acumulou mais minutos (256), seguido de perto pelo lateral esquerdo (230).