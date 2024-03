Palmeiras diz que tomará medidas legais contra John Textor por falas irresponsáveis sobre manipulação de resultados

O Palmeiras se manifestou nessa segunda-feira sobre as declarações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, em que o norte-americano cita manipulação em jogo do Alviverde, no Campeonato Brasileiro de 2023. O clube informou que tomará as medidas legais cabíveis, nas esferas civil, criminal e esportiva contra Textor.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis - nas esferas civil, criminal e esportiva - contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro", diz a nota.

Nos últimos dias, John Textor tem dado declarações polêmicas sobre a arbitragem no futebol brasileiro. O dono da SAF do Botafogo falou sobre um suposto caso de manipulação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Brasileirão da última temporada em vídeo publicado em seu site.