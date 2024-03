Mesmo com vice, Arthur Elias elogia participação do Brasil na Copa Ouro: "Avanço muito grande"

Apesar da derrota para os Estados Unidos, por 1 a 0, na decisão da Copa Ouro Feminina da Concacaf, o treinador Arthur Elias viu a participação do Brasil no torneio como positiva para a evolução da equipe.

"Foi muito produtiva, como a gente já esperava. A Copa Ouro foi de muita importância para a Seleção Brasileira, para o processo que a gente vem fazendo", disse.

"A gente traçou um plano com as atletas desde o início, para que a gente chegasse à final e pudesse ser campeão, mas com um caminho proposto. O grupo entendeu muito bem as ideias, tivemos um convívio excelente, um engajamento e comprometimento das jogadoras muito forte, fizemos muitas avaliações. Com certeza a Seleção Brasileira teve um avanço muito grande dentro do que eu espero", completou.