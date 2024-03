Melo e Zverev perdem nas oitavas e deixam Masters 1000 de Indian Wells

Esta foi a 15ª participação de Melo em Indian Wells e, pelo segundo ano seguido, fez parceria com Zverev. Na Austrália, onde ocorreu a abertura da temporada, e na gira sul-americana no saibro, o mineiro esteve ao lado do holandês Matwe Middelkoop.

É a 18ª temporada de Melo no circuito e o mineiro soma 618 vitórias na carreira. Em 2024, são seis - uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, e uma em Indian Wells. No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece em 55º lugar, com 1.600 pontos. Zverev é número 6 no ranking de simples.