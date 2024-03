Mayke retorna de lesão em boa fase e acirra disputa por titularidade no Palmeiras

Para efeito de comparação, no clássico contra o São Paulo, Mayke teve um desarme a mais que Rocha e uma média de 95% de acerto nos passes, contra 80% de Rocha, e ambos tiveram uma interceptação. Já em duelos pelo chão ganhos, Mayke teve três em cinco, enquanto o camisa 2 teve um em quatro, conforme o Sofascore.

De qualquer forma, cabe a Abel Ferreira decidir se Mayke será titular do Palmeiras no duelo das quartas de final do Paulistão. O confronto do Alviverde com a Ponte Preta está previsto para o próximo domingo (17), com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

