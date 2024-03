Martinelli treina à parte e é dúvida para a partida contra o Porto pela Champions

Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro Gabriel Martinelli treinou à parte do elenco do Arsenal por conta de um corte sofrido no pé, na partida diante do Sheffield United, na última terça-feira (4), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O camisa 11 foi substituído aos 19 minutos da segunda etapa, para a entrada de Gabriel Jesus.

Assim, o atleta, que desfalcou o time no último sábado, é dúvida para o confronto diante do Porto, nesta terça-feira, às 17 horas (de Brasília), pelo duelo de volta das oitavas da Liga dos Campeões.