Lula defende que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil: "Crime imperdoável"

"Então, o estupro é um crime imperdoável. A pessoa tem que ser condenada, tem que ser julgada, tem que ser condenada. O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena, que agora vai ser julgado este mês", concluiu.

Relembre o caso Robinho

O crime aconteceu em 2013, em uma boate em Milão, na Itália, e foi confirmado pelos policiais que colocaram escutas no carro do então jogador do Milan. Em dezembro de 2020, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela justiça italiana por estupro coletivo contra uma jovem albanesa.

Após a defesa recorrer, a decisão foi confirmada pela suprema corte da Itália em janeiro de 2022. Em fevereiro, foi expedido um mandado de prisão internacional.

Agora, o Superior Tribunal de Justiça vai julgar no dia 20 de março se Robinho cumprirá pena no Brasil. Caso seja condenado, a defesa do ex-jogador ainda poderá entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).