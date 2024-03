Luiz Oliveira Bolinha conquista vaga e é o 10º boxeador brasileiro garantido nas Olimpíadas

O boxeador Luiz Oliveira Bolinha ganhou do britânico Owain Harris-Allain por unanimidade nas quartas de finais do Pré-Olímpico, em Busto Arsizio, na Itália, nesta segunda-feira. Ele, então, conquistou a vaga para as Olimpíadas de Paris na categoria peso pena (57kg).

O lutador se junta a outros nove que representarão o Brasil no boxe nos Jogos. No masculino, Abner Teixeira (+92kg), Keno Marley (92kg), Michel Trindade (51kg) e Wanderley Pereira garantiram os seus lugares.

Já no feminino,Bárbara Santos (66kg), Beatriz Ferreira (60kg), Caroline Almeida (50kg), Jucielen Romeu (57kg) e Tatiana Chagas (54kg) estão confirmadas em Paris 2024.