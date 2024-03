Lucas Moura lidera estatísticas ofensivas do São Paulo no Campeonato Paulista

Após passagens por grandes clubes da Europa, como Paris Saint-Germain e Tottenham, Lucas retornou ao time do Morumbis no meio do ano passado. Ele foi um dos destaques na conquista do título inédito da Copa do Brasil, em 2023.

No fim do ano passado, o atleta teve seu vínculo renovado com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2026. O próximo compromisso de Lucas com o Tricolor está marcado para domingo, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Estadual.