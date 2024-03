Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno são chamados para a Seleção no lugar de trio lesionado

Em março, a Seleção Brasileira terá dois amistosos pela frente. No dia 23, o Brasil enfrenta a Inglaterra, às 16h (de Brasília), em Wembley, e no dia 26 frente à Espanha, às 17h30, no Santiago Bernabéu.

Os duelos serão os primeiros de Dorival Jr. sob comando do Brasil. Em junho, ele terá o seu primeiro grande desafio: a disputa da Copa América, nos Estados Unidos.

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros



Bento (Athletico-PR)



Ederson (Manchester City)