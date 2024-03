Lecce demite treinador que atingiu jogador adversário com uma cabeçada

Nesta segunda-feira, o Lecce anunciou a demissão do treinador Roberto D'Aversa. O técnico foi expulso na última partida de sua equipe, diante do Hellas Verona, por dar uma cabeçada em um jogador adversário.

A confusão aconteceu ao fim do empate em 1 a 1 entre as duas equipes. D'Aversa entrou no campo e desferiu uma cabeçada no atacante Thomas Henry. Os dois foram expulsos.

De acordo com o treinador, o jogador rival vinha provocando seu time nos últimos minutos de jogo. Roberto D'Aversa, entretanto, reconheceu que sua atitude passou dos limites.