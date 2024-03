LaLiga promoverá campanha no dia mundial contra o racismo

42 clubs, 1 voice against racism.

"Eliminar o racismo é um dos nossos principais objetivos e estamos muito empenhados. Há muitos anos, LaLiga luta para eliminar o racismo e punir quem o pratica", disse o presidente da instituição, Javier Tebas.

Vale lembrar que no dia 2 de março, Vinícius Júnior foi vítima de racismo no jogo entre Real Madrid Valência, no estádio Mestalla. É a segunda vez que o brasileiro é atacado por essa torcida devido ao seu tom de pele.