Kimmich comenta possível renovação com o Bayern: "Ninguém falou comigo ainda"

?? Leon Goretzka: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und endlich mal wieder viele Tore geschossen. Das sind die Spiele, die wir lieben."

? Die Stimmen zu #FCBM05 ? https://t.co/uN4739ujQU#MiaSanMia pic.twitter.com/JATMtOhsG6

? FC Bayern München (@FCBayern) March 10, 2024





Kimmich foi especulado no PSG, Real Madrid e Barcelona na temporada passada, entretanto, considerado fundamental no elenco para o treinador Thomas Tuchel, o Bayern segurou o jogador. Os executivos do clube alemão projetam uma reformulação para os próximos anos, com o próprio treinador deixando o comando técnico da equipe.

Conforme publicado pelo Bild, Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirma que o prazo para as conversas da renovação começarem será "no final de março ou abril", após a pausa internacional para as seleções.