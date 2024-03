Grupo de oposição do Palmeiras promete contratação de CEOs para futebol e administração do clube social

"Essa pessoa não chega para substituir nenhum profissional que temos atualmente, pelo contrário, ocupará uma posição que hoje é reservada a um arranjo político. Nosso objetivo é reforçar a estrutura profissional e a torcida pode ter certeza de que os nomes estudados são de primeiríssima prateleira", afirmou Luiz Fernando Moncau, um dos integrantes do Movimento.

Com essa qualificação na estrutura, negociações complexas como da Liga e a busca por parceiros comerciais passam a fazer parte do escopo de profissionais experientes, com metas a cumprir. "Esse é um compromisso fundamental do nosso projeto como movimento e de nosso plano de gestão. Teremos profissionalismo total", completou Moncau.

Enquanto um CEO cuidaria exclusivamente do futebol, o clube social também teria um profissional gabaritado. Caberá a esta pessoa a reorganização dos processos administrativos, definindo metas e indicadores para prestar um melhor serviço ao associado em todas as áreas do clube social, cuidando com excelência do patrimônio e ampliando as instalações do clube para os associados. Ao definir uma estrutura profissional que atue na busca por parceiros comerciais para o clube social e departamentos esportivos, o Palmeiras Avante busca o fortalecimento e o retorno de modalidades, um clube melhor organizado e alívio financeiro para associados.

"A profissionalização vai trazer um serviço melhor para o associado, com processos mais transparentes, melhor atendimento e comunicação, bem como dinheiro novo para financiar as atividades esportivas, ampliando a independência e autonomia entre o futebol profissional e clube social", afirmou Luciana Santilli, integrante do Movimento.

"Com a definição de metas e indicadores de satisfação no clube, esperamos oferecer respostas mais efetivas às demandas de associadas e associados. A profissionalização também pode abrir o caminho para a captação de recursos e a retomada do investimento em equipes competitivas em diversas modalidades que, nesta gestão, sofreram com o corte de recursos. Do basquete profissional aos esportes de areia, ginástica artística e judô, por exemplo, podemos fazer melhor. Queremos excelência no serviço para os associados e um Palmeiras competitivo também nas modalidades em que sempre teve tradição", finalizou Santilli.

Na nova estrutura, profissionais assumirão posições ocupadas atualmente por conselheiros e diretores estatutários. Enquanto Paulo Buosi, vice-presidente, é responsável pelo futebol, a diretoria do clube social está sob direção de Fábio Luco, empresário do ramo de alimentação.