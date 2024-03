Giuliano, do Santos, processa Corinthians por atraso de direitos de imagem

O meia Giuliano iniciou um processo na Justiça de São Paulo contra o Corinthians na última sexta-feira, por conta de atraso de direitos de imagem. O jogador do Santos cobra R$ 1,8 milhão do Timão.

O Corinthians, clube que Giuliano defendeu da metade de 2021 até o final de 2023, deve ao atleta oito parcelas de direitos de imagem. O valor final foi corrigido pela inflação e acrescido de juros. O processo foi noticiado inicialmente pelo ge e confirmado pela reportagem.

O Timão deve direitos de imagem para diversos jogadores, alguns que ainda estão no elenco, e outros que saíram, como Giuliano. O meia Matías Rojas deixou o clube recentemente por conta do mesmo problema e entrou com ação na Fifa para garantir o que o Alvinegro lhe deve.