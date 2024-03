Giro: Com emoção até o fim, Chelsea vence o Newcastle pelo Inglês

Nesta segunda-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Newcastle pelo placar apertado de 3 a 2. Os mandantes contaram com atuação decisiva do jovem Cole Palmer, que cravou o segundo gol e deu uma assistência.

Com os três pontos, o Chelsea permanece na 11ª colocação da competição, com 39 pontos somados. Já o Newcastle perde a chance de subir algumas posições e estaciona no 10º lugar, com 40 pontos.

O Chelsea volta aos gramados no próximo domingo, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no Stamford Bridge, contra o Leicester City, às 9h45 (de Brasília). O Newcastle United, por sua vez, também pela Copa da Inglaterra, neste sábado, visita o Manchester City, no Etihad Stadium, às 14h30.