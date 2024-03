Gallo justifica jogo na Vila após estudar mudança para capital e diz que Santos está "satisfeito"

Coordenador esportivo do Santos, Alexandre Gallo falou nesta segunda-feira sobre a decisão de mandar a partida das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. A diretoria do Peixe estudou levar o jogo para a Neo Química Arena, mas não conseguiu por conta do calendário.

"Existia uma opção para sexta-feira, mas optamos por jogar na Vila. è nossa casa, nosso domínio. Vamos jogar para fazer o nosso melhor e passar de fase, respeitando a Portuguesa. Teríamos que jogar na segunda ou quarta-feira que vem e teremos atletas importantes que vão para a seleção. Ventilou-se jogar na sexta, mas teríamos um tempo de preparação mais curto. Preferimos trabalhar mais, usar nossa casa e contar com nossa torcida local", disse.