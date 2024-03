FPF define datas, horários e locais dos jogos das quartas de final do Paulistão; confira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira as datas, horários e locais dos jogos válidos pelas quartas de finais do Campeonato Paulista, que acontecerá nos dias 16 e 17 de março.

O jogo que abre as quartas é Palmeiras x Ponte Preta. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Dono da melhor campanha, o Verdão fechou a primeira fase com 28 pontos e na liderança do Grupo B. A Ponte ficou em segundo lugar da chave, com 17 pontos.

Já no domingo, acontecem os outros três jogos. O São Paulo, que avançou em primeiro lugar do Grupo D, com 22 pontos, receberá Novorizontino, às 18 horas, no Morumbis. O Tigre terminou a fase de grupos com a mesma pontuação do Tricolor.