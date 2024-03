Felipe Massa abre processo contra F1, FIA e Ecclestone para ser reconhecido como campeão mundial

Felipe Massa abriu um processo na Corte Superior de Londres contra a Fórmula 1, a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e o ex-presidente da categoria, Bernie Ecclestone, buscando ser reconhecido como campeão mundial de F1 em 2008.

"Sempre disse que iria brigar até o final. Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, buscaremos a correção desta injustiça histórica nos tribunais. O assunto agora está com os advogados e eles estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no esporte seja feita", comentou Felipe Massa.

Além disso, segundo o jornal O Globo, Felipe Massa busca uma indenização que pode variar entre 64 e 150 milhões de libras, cerca de R$ 400 a R$ 940 milhões.