Federação confirma datas e horários das semifinais do Campeonato Mineiro

A Federação Mineira de Futebol divulgou, nesta segunda-feira, a data e o horários das partidas de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.

No próximo sábado, o Cruzeiro vai enfrentar a Tombense, no Mineirão. A partida vai acontecer às 16h30 (de Brasília). O jogo vai ser transmitido pela Globo (somente estado de Minas Gerais), SporTV e Premiere. A partida de ida acabou empatada em 0 a 0, mesmo com o Cabuloso terminando o jogo com dois a menos.

O Cruzeiro joga por novo empate para garantir sua vaga na decisão do Mineiro.