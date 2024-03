Ex-São Paulo e Palmeiras, Michel Bastos questiona Carpini e elogia Abel Ferreira

"Ele prova isso com resultados, com títulos e com o elenco que ele tem a algum tempo. Já são três anos seguidos que o Palmeiras tem a melhor campanha no Campeonato Paulista. Para mim hoje ele é o melhor treinador do Brasil em atividade", disse.

O ex-jogador, durante a sua participação, também abordou a questão do comportamento do técnico do Palmeiras à beira do gramado.

"Teve os seus problemas de comportamento. Acho que na entrevista ele mostra e quis provar: 'olha eu estou mudando, houve uma mudança'. Concordo com o que ele falou. Lá atrás ele poderia ter revisto algumas atitudes dele que não estava legal. Não havia mudança e podia atrapalhar um pouco. Lógico que os resultados fizeram com que isso ficasse um pouco de lado", finalizou.

Além do Palmeiras e do São Paulo, Michel Bastos defendeu durante a carreira Grêmio, Athletico-PR, Figueirense, Excelsior (Holanda), Lille (França), Lyon (França), Schalke 04(Alemanha), Al Ain (Emirados Árabes), Roma, Sport e América-MG. Ele também chegou a representar a Seleção Brasileira e foi convocado para a disputa da Copa do Mundo 2010, na África do Sul.