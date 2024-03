Em 2024, Santos teve a sua melhor campanha na primeira fase do Paulistão com 16 times

Após a queda para a Série B, o Santos vem tentando fazer um ano digno dentro do possível. Na primeira fase do Paulista, pode-se dizer que esse objetivo foi alcançado.

Com 25 pontos, o Peixe terminou na liderança do Grupo A e com a segunda campanha no geral. De quebra, ainda teve a sua melhor trajetória na fase de grupos do torneio estadual com 16 times.

Antes, a maior pontuação havia sido em 2019, sob comando do técnico Jorge Sampaoli. O top cinco é completado por 2017 (22), 2018 (18) e 2020 (16).